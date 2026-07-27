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Presiden Palestina Desak Internasional Hentikan Serangan Israel di Tepi Barat

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |00:12 WIB
Presiden Palestina Desak Internasional Hentikan Serangan Israel di Tepi Barat
Presiden Palestina Mahmoud Abbas (Foto: Reuters)
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PALESTINA - Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyurati sejumlah pemimpin dunia, Uni Eropa, Liga Arab, serta Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

Melansir Aljazeera, Minggu (26/7/2026), dalam surat tersebut, Abbas mendesak adanya tindakan internasional untuk menghentikan agresi Israel yang terus berlangsung. Bahkan, pemukim Israel juga melakukan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, seperti dilaporkan kantor berita Wafa.

Abbas juga mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangkaian serangan tersebut dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, ia meminta penghentian seluruh aktivitas permukiman serta pemberian perlindungan internasional bagi rakyat Palestina.

Menurut Abbas, situasi yang terjadi saat ini telah jauh melampaui aksi kekerasan yang bersifat sporadis. Ia menggambarkan kondisi tersebut sebagai "kebijakan sistematis Israel yang bertujuan untuk menciptakan realitas baru di lapangan".

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
Gaza Tepi Barat Israel Palestina
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