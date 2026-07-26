Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Febrie Adriansyah Minta Maaf ke Presiden hingga Jaksa Agung: Saya Siap Tanggung Jawab!

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |10:44 WIB
Febrie Adriansyah Minta Maaf ke Presiden hingga Jaksa Agung: Saya Siap Tanggung Jawab!
Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah meminta maaf terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Diketahui, Febrie telah ditahan di Rutan KPK cabang Jakarta Timur.       

Permohonan maaf Febrie ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin serta segenap insan adyaksa. 

"Saya mohon maaf kepada pimpinan, Pak Presiden, Pak Jaksa Agung serta rekan-rekan kejaksaan," kata Febrie dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (26/7/2026).

Dia menegaskan kesiapannya untuk mempertanggungjawabkan semua hal terkait dirinya yang memicu kegaduhan belakangan ini. "Izinkan saya membuktikan kebenaran sesuai fakta-fakta hukum nanti," ujarnya.

Dirinya merasa dikriminalisasi setelah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik. Dia menilai alat bukti yang diajukan jaksa pemeriksa masih perlu didalami dan dikonfirmasi sehingga belum cukup untuk dilakukan penahanan. 

Selain itu, kata Febrie, penyidik seharusnya melakukan eskpos berulang kali sebelum menetapkannya sebagai tersangka.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232322//febrie_ardiansyah-y6nD_large.jpg
Tak Permasalahkan Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi, DPR: Yang Penting Pantau Pascapenahanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232316//febri_diansyah-uqPD_large.jpg
Sudah Resmi Ditahan, Kubu Febrie Adriansyah Belum Putuskan Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232306//febrie_adriansyah-az8B_large.jpg
Febrie Ditahan Tanpa Kenakan Rompi dan Borgol, Alasan Kejagung Dinilai Tak Masuk Akal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232297//febrie_adriansyah-ZXz3_large.jpg
Apresiasi Penahanan Febrie Adriansyah, Eks Penyidik KPK: Kejagung Tunjukkan Keseriusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232277//jamwas_kejagung_rudi_margono-Yb1D_large.jpg
Kejagung Beberkan Alasan Febrie Adriansyah Ditahan di Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/337/3232275//pengacara_don_ritto_handika_hanggowongso-KlEX_large.jpg
Pemilik Emas dan Uang dalam Kasus Febrie Adriansyah Akan Ajukan Gugatan Praperadilan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement