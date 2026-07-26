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Kebakaran Hutan Mengganas, Lebih dari 200 Ribu Orang Dievakuasi dari Prancis dan Spanyol

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |00:05 WIB
Kebakaran Hutan Mengganas, Lebih dari 200 Ribu Orang Dievakuasi dari Prancis dan Spanyol
Sebuah pesawat amfibi menjatuhkan air ke kobaran api saat kebakaran hutan meluas di dekat La Adrada, provinsi Avila, Spanyol, 24 Juli 2026. (Foto: AP)
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PARIS - Lebih dari 200.000 orang telah dievakuasi di Prancis dan Spanyol karena kebakaran hutan yang belum pernah terjadi sebelumnya berkobar di dekat Madrid dan Bordeaux, sebuah kota Prancis yang dikelilingi oleh tempat-tempat wisata dan kebun anggur terkenal di dunia.

Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Jumat (24/7/2026) meminta tentara untuk dimobilisasi guna membantu mengendalikan kebakaran hutan terburuk yang pernah terjadi di negara itu setelah meminta bantuan Uni Eropa (UE), sementara seorang pejabat setempat memperingatkan bahwa kobaran api sedang menuju Bordeaux.

Sekitar 44.000 orang mengungsi dari Semenanjung Cap Ferret yang mewah di selatan Bordeaux di pantai Atlantik, dengan satu-satunya jalan yang terancam oleh api.

Perahu-perahu mengangkut ratusan orang menjauh dari kebakaran, sementara yang lain mengendarai mobil meninggalkan semenanjung tersebut, yang dikenal sebagai tempat tinggal para jutawan. Lebih dari 50 rumah di sana telah hancur.

Setidaknya 141.000 orang telah dievakuasi di Prancis barat daya dan 25.000 di wilayah Madrid, di antaranya lebih dari 1.200 orang lanjut usia dan penyandang disabilitas, kata pejabat Prancis dan Spanyol.

Madrid dan Paris telah meminta bantuan Uni Eropa karena kobaran api yang dipicu oleh angin kencang dan diperparah oleh kekeringan melahap hutan-hutan yang sangat kering.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan Prancis belum pernah melihat kebakaran sebesar ini sebelumnya dan berjanji untuk "melakukan segala upaya" untuk melindungi Bordeaux.

Kebakaran di Madrid 'pada Puncaknya'

Carlos Novillo, kepala manajemen darurat pemerintah daerah Madrid, mengatakan kebakaran hutan di dekat ibu kota "pada puncaknya dan saat ini di luar kemampuan petugas pemadam kebakaran untuk mengendalikannya".

 

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Topik Artikel :
Kebakaran Hutan Spanyol Prancis
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