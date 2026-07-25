Febrie Adriansyah Geram Jadi Korban Kriminalisasi: Tidak Pernah di Gedung Bundar Seperti Ini!

JAKARTA - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah menyebut, perkara yang menjeratnya merupakan bentuk kriminalisasi. Menurutnya, proses penahanan terhadapnya tak sesuai prosedur.

Febrie menyebut, keputusan penyidik untuk menahannya tidaklah tepat. Pasalnya, Jaksa Pemeriksa harus mendalami dan mengkaji alat bukti yang ada.

"Menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan di gedung bundar tidak pernah seperti ini, di gedung bundar tidak pernah seperti ini," kata Febrie di Kejagung, Jumat (24/7/2026) malam.

Febrie mengatakan, semua alat bukti yang ada harus diperiksa dan didalami berkali-kali. Kemudian, ia berkata, perkara itu dilakukan ekspose dengan pimpinan hingga menentukan status hukum seseorang.

"Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu dan berkali-kali dilakukan expose baru kita yakin bahwa ini tidak dzalim dikatakan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan," tegasnya.

Kendati demikian, Febrie menerima keputusan itu dan siap menghadapinya. Namun, ia menganggap bahwa perkara yang menimpanya merupakan bentuk kriminalisasi.