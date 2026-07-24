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Resmikan Sekretariat Bersama KBPBI, Kapolri Tegaskan Terus Perjuangkan Hak-Kesejahteraan Buruh

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |16:35 WIB
Resmikan Sekretariat Bersama KBPBI, Kapolri Tegaskan Terus Perjuangkan Hak-Kesejahteraan Buruh
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri peresmian Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).

"Tentunya hari ini saya mengucapkan selamat kepada seluruh konfederasi yang sudah tergabung, untuk menyatukan perjuangan teman-teman buruh dalam Sekretariat Bersama, Sekretariat Bersama Perjuangan Buruh, Koalisi Besar Buruh Indonesia," kata Sigit.

Dalam kesempatan tersebut, Sigit menegaskan, Polri akan terus mendukung perjuangan pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan seluruh elemen buruh di Indonesia.

"Tentunya kita mendorong agar perjuangan untuk terus memperjuangkan hak-hak buruh, memperjuangkan kesejahteraan buruh," ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menekankan Polri dan buruh harus terus bersinergi untuk menjaga iklim investasi tetap aman dan kondusif. Apalagi, kata Sigit, Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah program kerakyatan yang harus dikawal bersama.

"Dan perjuangan dari teman-teman buruh adalah menjadi bagian untuk memperjuangkan apa yang menjadi program Bapak Presiden, khususnya terkait dengan hilirisasi, khususnya terkait dengan pembukaan lapangan pekerjaan, dan tentunya bagaimana menciptakan Indonesia yang memiliki daya saing dengan negara-negara lain," ucap Sigit.

 

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