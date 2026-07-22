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Kapolri: Sinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan Jadi Pilar Utama Jaga NKRI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |18:56 WIB
Kapolri: Sinergi TNI, Polri, dan Kejaksaan Jadi Pilar Utama Jaga NKRI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (foto: dok ist)
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, sinergi antara TNI, Polri, dan Kejaksaan merupakan pilar utama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Sinergitas TNI, Polri, dan Kejaksaan merupakan pilar utama dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta menjaga kedaulatan NKRI," kata Sigit dalam unggahan di akun Instagram resminya, Rabu (22/7/2026).

Sigit mengatakan, sinergi tersebut bukan sekadar tentang kebersamaan, melainkan wujud dedikasi tanpa henti untuk mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman, dan berkeadilan. Menurutnya, kolaborasi itu merupakan bentuk nyata pengabdian bagi negeri.

Ia menekankan, kebersamaan tersebut mencerminkan komitmen seluruh institusi untuk terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurut Sigit, soliditas dan sinergitas antarlembaga menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Dengan soliditas yang terus terjaga, kami berkomitmen memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045," pungkasnya.

(Awaludin)

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