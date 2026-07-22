Presiden Prabowo Terima Pengunduran Diri Nanik S. Deyang Sebagai Kepala BGN

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Nanik mengumumkan pengunduran dirinya melalui unggahan di akun media sosial Facebook pribadinya, Rabu (22/7/2026).

"Saya sampaikan ke presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN," tulis Nanik dalam unggahan tersebut.

Meski demikian, Nanik mengatakan bahwa Prabowo meminta dirinya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN yang segera dibentuk.

Nanik yang mundur dari jabatan karena alasan kesehatan, mengaku siap bila mengemban jabatan sebagai Ketua Dewan Pengawas BGN asalkan tidak ikut mengelola anggaran.

"Kemungkinan Presiden akan membentuk dewan pengawas, di mana saya disuruh menjadi ketua dewan pengawasnya (kalau mencereweti kayaknya masih bisa yang penting tidak berhubungan dengan pegang uang, sumpah trauma akut)," kata Nanik.