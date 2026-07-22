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Breaking News! Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Jalani Pengobatan Jantung

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |07:35 WIB
Breaking News! Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Jalani Pengobatan Jantung
Breaking News! Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Jalani Pengobatan Jantung (Foto: BGN)
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JAKARTA - Nanik S Deyang menyatakan mundur sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Asisten khusus Presiden Bidang komunikasi dan Kebijakan, Dirgayuza Setiawan, membenarkan kabar tersebut.

"Hari ini, 22 Juli 2026, Ibu Nanik Deyang berpamitan kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan jantung. Beliau juga mengundurkan diri sebagai Kepala Badan Gizi Nasional," ujar Dirgayuza dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Dirgayuza kemudian membagikan tautan Facebook akun Nanik yang juga menuliskan kalimat pamit kepada Presiden Prabowo.

"Dengan berat hati akhirnya saya pamit Bapak presiden untuk melakukan pengobatan di LN untuk jantung saya, rencananya hari ini, Rabu (22/7) saya berangkat," tulis Nanik.

"Ini bukan karena tidak percaya dokter yg hebat di Indonesia, tapi untuk second opinion dan kebetulan ada kawan yang merekomendasikan di tempat yang mau saya tuju," sambungnya.

 

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