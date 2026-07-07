Kepala BGN Nanik S Deyang Bersama Wakilnya Datangi KPK, Ada Apa?

JAKARTA - Pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (7/7/2026). Mereka yang hadir ialah, Kepala BGN Nanik S. Deyang, dan dua wakilnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono.

Pantauan di lokasi, ketiganya tiba bersamaan di kantor KPK sekira pukul 10.35 WIB. Ketiganya kompak mengenakan atasan putih dengan bawahan hitam.

Kedatangan mereka disambut Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin.

Sementara Nanik irit bicara saat ditanya perihal maksud kedatangan pimpinan BGN ke kantor Lembaga Antirasuah. "Kerja sama," kata Nanik sambil melambaikan tangan ke awak media di lokasi.

Setelahnya, ia beserta rombongan memasuki Gedung Merah Putih KPK.

Hingga saat ini, KPK belum menyampaikan statemen terkait kedatangan bos BGN ini.

(Arief Setyadi )

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