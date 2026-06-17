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Massa Pendukung MBG Diterima Wamensesneg, Lalin Medan Merdeka Selatan Jakpus Berangsur Normal

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |15:12 WIB
Massa Pendukung MBG Diterima Wamensesneg, Lalin Medan Merdeka Selatan Jakpus Berangsur Normal
Massa pendukung MBG diterima Wamensesneg (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
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JAKARTA – Perwakilan massa aksi dari Aliansi Masyarakat Jakarta Timur yang menggelar demonstrasi mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, diterima Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Rabu (17/6/2026).

Sekitar pukul 14.00 WIB, sejumlah perwakilan massa tampak berangkat menuju Kompleks Kementerian Sekretariat Negara menggunakan kendaraan milik kepolisian, termasuk mobil golf atau buggy yang disediakan untuk mengantar rombongan.

Sementara proses pertemuan berlangsung, sebagian peserta aksi bergeser ke tepi jalan sehingga penutupan Jalan Medan Merdeka Selatan mulai dibuka secara bertahap. Meski demikian, pembukaan jalan masih dilakukan pada sebagian lajur.

Polisi juga mulai membuka ruas Jalan Medan Merdeka Selatan menuju Bundaran Patung Kuda yang sebelumnya ditutup akibat kegiatan demonstrasi.

Seiring dengan pembukaan jalur tersebut, arus kendaraan di kawasan sekitar lokasi aksi mulai berangsur normal setelah sempat mengalami pengalihan selama demonstrasi berlangsung.

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