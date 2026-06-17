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Kepala Bakom Tegaskan MBG Adalah Janji Kampanye Presiden Prabowo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |13:41 WIB
Kepala Bakom Tegaskan MBG Adalah Janji Kampanye Presiden Prabowo
Kepala Bakom RI M Qodari (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menanggapi tuntutan mahasiswa agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan. Ia menyebutkan program MBG tersebut tak mungkin dihentikan.

MBG merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto. Bahkan, program tersebut merupakan janji kampanye presiden saat Pilpres lalu.

“Nah, pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).

Qodari mengatakan salah besar jika menuntut program MBG dihentikan. Menurut Qodari, hal itu sama saja seperti meminta Prabowo tak memenuhi janji kampanye.

“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” ujar Qodari.

Menurutnya, mahasiswa harus melihat gambaran besar. Sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas memilih Prabowo. Artinya, tambah dia, satu paket dengan program kerja dan visi-misinya.

“Nah, kalau ketidaksetujuan Anda (mahasiswa) itu bersifat kategorikal, bersifat teknokratis, ya kita perbaiki mana yang kurang-kurang,” jelas Qodari.

(Arief Setyadi )

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