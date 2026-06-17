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Sony Sonjaya Bakal Diperiksa Kejagung, Gali 26 Nama Kasus Korupsi MBG?

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 17 Juni 2026 |02:00 WIB
Sony Sonjaya Bakal Diperiksa Kejagung, Gali 26 Nama Kasus Korupsi MBG?
Sony Sonjaya Bakal Diperiksa Kejagung/Okezone
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JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya dikabarkan akan menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) pada Kamis (18/6/2026). Hal itu diungkapkan kuasa hukum Sony, Krisna Murti.

"Kamis ada jadwal pemeriksaan," beber Krisna Murti saat dihubungi wartawan, Selasa (16/6/2026).

Namun Krisna mengaku belum mengetahui lokasi pemeriksaan kliennya. Ia mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu.

Pasalnya penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rutan atau di ruang penyidikan di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta Selatan.

Namun, Krisna menilai, pemeriksaan tersebut seputar 26 nama yang diduga terlibat kasus korupsi MBG. "Sepertinya iya (soal 26 nama dan JC). Tapi tidak dijelaskan," pungkasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum eks Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sanjaya, Elza Syarief mengatakan nama-nama yang disebut kliennya terkait dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik.

“Yang tertulis 26 dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi, kan itu masih sifatnya, eh, pro-justicia, confidential,” kata Elza, Selasa (9/6/2026).

Elza memastikan, nama-nama yang dimaksud sudah disampaikan Sony saat pemeriksaan penyidik dan telah tertulis dalam BAP.

“Bukan diserahin. Dalam BAP sudah disampaikan, sudah diketik. Saya kan juga enggak pernah baca. Tapi di dalam BAP sudah ada, BAP-nya saya sudah punya, gitu,” ujar dia.

 

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