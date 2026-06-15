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BGN Pastikan Anggaran MBG pada 2027 Bakal Berkurang, Ini Alasannya

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |21:30 WIB
BGN Pastikan Anggaran MBG pada 2027 Bakal Berkurang, Ini Alasannya
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari (foto: Okezone)
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JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 akan lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang sebelumnya disiapkan pemerintah. Pengurangan anggaran dilakukan seiring evaluasi dan penataan ulang penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran.

Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan, berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, BGN sebelumnya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk menjangkau 81,5 juta penerima manfaat pada 2027.

"Menurut surat dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas untuk 2027, sebenarnya kami mendapat alokasi pagu itu Rp270.201.499.678.000 untuk penerima manfaat 81,5 juta. Itu 2027," kata Arumsari usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Namun, BGN tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program MBG. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan refocusing atau penataan ulang kelompok penerima manfaat.

"Salah satu langkah perbaikan yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat," ujarnya.

 

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Topik Artikel :
BGN Anggaran BGN mbg Program MBG
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