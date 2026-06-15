Nanik S Deyang Tunjuk Wakil Kepala BGN sebagai Jubir

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang memutuskan menunjuk seorang Juru Bicara (Jubir) untuk menyampaikan keterangan kepada publik.

Penunjukan ini dilakukan setelah Nanik menerima masukan dari Komisi IX DPR sebagai mitra kerja BGN yang meminta lembaga tersebut memiliki Jubir.

"Jubir pimpinan yang kami tunjuk dalam rapat bersama DPR adalah Ibu Arumsari," kata Nanik usai rapat tertutup di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Agustina Arumsari merupakan Wakil Kepala BGN yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan Nanik S Deyang. Arumsari juga diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Kepala BPKP.

"Jadi, Ibu Arumsari yang akan menjelaskan hasil pertemuan dengan Komisi IX hari ini," ujarnya.

(Awaludin)

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