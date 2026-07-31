Viral! Kakek 84 Tahun Ikat Perut Pakai Tali karena Tahan Lapar saat Jualan Kangkung

LEBAK - Viral di media sosial seorang kakek yang berjualan kangkung sambil mengikat perut dengan tali plastik untuk menahan lapar. Kakek Madhalim (84) tercatat sebagai warga Desa Kertaraharja, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten.

Kakek Madhalim diketahui mengikat perutnya menggunakan tali plastik untuk menahan rasa lapar ketika mencari nafkah dengan berjualan kangkung. Dia akhirnya mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Lebak.

Pemkab Lebak kemudian mendatangi tempat tinggal Madhalim dan memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya usai kisah kakek Madhalim viral

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Lebak Lela Gifty Cleria mengatakan, Madhalim tinggal bersama istri dan seorang putrinya di bangunan bekas pabrik kopra.

"Madhalim tinggal bersama istri dan seorang putrinya di sebuah gubuk bekas pabrik kopra. Bantuan yang kami salurkan berupa sembako, peralatan rumah tangga, kasur, serta family kit," ujar Lela, Kamis (30/7/2026).

Lela menjelaskan, Madhalim telah tercatat sebagai masyarakat desil satu. Dia juga menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) melalui skema Penerima Bantuan Iuran.