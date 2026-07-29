Viral! Pedagang Martabak Mini Jadi Korban Pencurian, HP Buat Kado Anak Digondol Maling

JAKARTA - Nasib nahas dialami Khoirul Anwar, pedagang martabak mini yang menjadi korban pencurian saat tertidur di samping gerobaknya di Jalan AMD Raya, Kreo, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Seala Syah Alam mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti kejadian itu. Untuk lokasinya masuk wilayah Kreo, Kota Tangerang. Tas tersebut berisi telepon genggam sebuah kado untuk anaknya.

Seala menyebutkan, pihaknya juga memberi bantuan kepada korban. Saat ini, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengungkap kasus tersebut.

"Kami akan menemui pedagang martabak mini yang korban pencurian. Dalam kesempatan tersebut memberikan tali asih dan berjanji akan mengungkap kasus tersebut dengan berkolaborasi dengan Polsek Ciledug karena lokasi kejadian berada di wilayah Kreo, Larangan, Tangerang," kata Seala, Rabu (28/7/2026).

Seala menerangkan, isi dari tas korban berupa uang tunai dan empat unit telepon genggam. Di antaranya telepon genggam yang akan diberikan sebagai kado untuk anaknya.

"Kerugian tas selempang isinya uang Rp 100 ribu, empat unit HP, termasuk kado untuk anak beliau, jam tangan, KTP, ATM," ujar dia.