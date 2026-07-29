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Korban Tewas AEON Mall Ambruk Jadi 3 Orang, Pencarian Terus Dilakukan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |09:05 WIB
Korban Tewas AEON Mall Ambruk Jadi 3 Orang, Pencarian Terus Dilakukan!
AEON Mall ambruk usai diguncang gempa di Jepang (Foto: BBC)
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JEPANG – Jumlah korban tewas akibat ambruknya AEON Mall setelah diguncang gempa Magnitudo 7,1 bertambah menjadi tiga orang. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian terhadap korban yang diduga masih terjebak di dalam bangunan pusat perbelanjaan tersebut.

Insiden terjadi setelah gempa berkekuatan Magnitudo 7,1 mengguncang Jepang pada Selasa 28 Juli 2026. Gempa tersebut menyebabkan bangunan AEON Mall runtuh dan banyak orang terperangkap. 

Hingga Rabu (29/7/2026), tiga korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sebagaimana melansir BBC.

Sebelumnya, dinas pemadam kebakaran setempat mengatakan beberapa orang terjebak di dalam pusat perbelanjaan tersebut. Selain itu, juga terdapat laporan mengenai ledakan. 

Upaya penyelamatan terus dilakukan sepanjang malam di Prefektur Kumamoto, Jepang, yang diguncang gempa pada pukul 16.27 waktu setempat (07.27 GMT).

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Topik Artikel :
AEON Mall Gempa Jepang gempa
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