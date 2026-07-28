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Kemlu RI Pastikan Tidak Ada WNI jadi Korban Gempa M7,1 di Jepang

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |21:40 WIB
Kemlu RI Pastikan Tidak Ada WNI jadi Korban Gempa M7,1 di Jepang
Ilustrasi.
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JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam gempa bumi berkekuatan M 7,1 yang mengguncang wilayah Kumamoto, Pulau Kyushu, Jepang, pada Selasa (28/7/2026).

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah, mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan, gempa tersebut diikuti beberapa gempa susulan, serta peringatan tsunami yang kini telah dicabut. Gempa juga dilaporkan mengakibatkan sejumlah kerusakan pada fasilitas dan rumah warga.

Heni pun mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo telah berkoordinasi dengan komunitas WNI di wilayah terdampak untuk memastikan kondisi mereka.

"KBRI Tokyo telah menghubungi simpul komunitas WNI yang berada di wilayah Kumamoto dan Kyushu. Sejauh ini, belum terdapat laporan terkait WNI yang terdampak gempa di kedua wilayah tersebut. Seluruhnya dilaporkan dalam kondisi aman," tegas Heni dalam keterangan tertulisnya.

KBRI Tokyo juga telah mengimbau agar seluruh WNI di wilayah akreditasi untuk tetap tenang dan terus memantau informasi resmi mengenai perkembangan situasi melalui Japan Meteorological Agency (JMA).

"Kemlu melalui KBRI Tokyo akan terus memantau perkembangan situasi, serta berkoordinasi dengan otoritas Jepang dan simpul komunitas WNI di wilayah Kumamoto serta Kyushu," ujar Heni.

Sementara itu, dalam keadaan darurat, WNI dapat menghubungi Hotline KBRI Tokyo di +81-80-3506-8612 / +81-80-4940-7419 atau Hotline Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri di +62 812-9007-0027.

(Rahman Asmardika)

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Topik Artikel :
Jepang gempa wni Kemlu RI
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