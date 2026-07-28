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Ledakan Besar Runtuhkan Sebagian Lantai Aeon Mall, Banyak Pengunjung Terperangkap

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |19:15 WIB
Ledakan Besar Runtuhkan Sebagian Lantai Aeon Mall, Banyak Pengunjung Terperangkap
Ledakan AEON Mall Kumamoto meruntuhkan sebagian lantai dua bangunan. (Foto: NHK)
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TOKYO - Sebuah ledakan terjadi di pusat perbelanjaan Aeon Mall di Kota Kashima, Prefektur Kumamoto, pada Selasa, (28/7/2026) menyebabkan banyak orang terperangkap. Insiden itu diduga dipicu oleh gempa besar yang mengguncang wilayah tersebut beberapa jam lalu.

Menurut Badan Manajemen Kebakaran dan Bencana Jepang, informasi yang diterima dari dinas pemadam kebakaran setempat menunjukkan bahwa sebagian lantai dua Aeon Mall Kumamoto telah runtuh, dengan banyak orang diyakini terjebak di dalamnya. Petugas pemadam kebakaran sedang berupaya memverifikasi situasi dan melakukan operasi penyelamatan, kata laporan itu, sebagaimana dilansir news.cn.

Badan tersebut juga mengatakan bahwa orang-orang yang terluka telah dibawa ke rumah sakit, meskipun jumlah dan tingkat keparahan luka belum diungkapkan.

Polisi dan otoritas pemadam kebakaran mengatakan mereka menerima beberapa panggilan darurat sekitar pukul 18.00 waktu setempat yang melaporkan suara seperti ledakan dan asap putih yang mengepul dari Aeon Mall Kumamoto.

Rekaman udara yang difilmkan oleh helikopter NHK sekitar pukul 18.20 menunjukkan kerusakan parah pada struktur bangunan. Sebagian dinding eksterior bangunan terkelupas, memperlihatkan kerangka baja, sementara sebagian atap tampak runtuh. Sebuah lubang besar juga terlihat di atap.

Ledakan itu terjadi setelah gempa bumi dahsyat berkekuatan 7,1 skala Richter melanda Prefektur Kumamoto pada hari yang sama. Menurut Badan Meteorologi Jepang, Kota Kashima diyakini mengalami guncangan setidaknya pada skala intensitas seismik Jepang level 5 ke bawah, meskipun intensitas pastinya belum dapat dipastikan.

(Rahman Asmardika)

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