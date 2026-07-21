Rumah di Medan Hancur Gegara Pipa Gas Meledak, 1 Orang Tewas dan 2 Masih Tertimbun

JAKARTA - Ledakan pipa gas tanam menghancurkan sebuah bangunan di Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Senin 20 Juli 2026 sore. Insiden ini mengakibatkan beberapa orang tertimpa reruntuhan bangunan.

Adapun, informasi ledakan ini diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan sekira pukul 18.40 WIB dari personel Brimob Polda Sumatera Utara. Dari laporan tersebut, Tim SAR gabungan diberangkatkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Medan, Hery Marantika, menyampaikan bahwa terdapat tujuh orang yang berada di lokasi saat kejadian. Empat orang berhasil selamat, yaitu Jeavelin (2), Hasan, seorang sopir, dan seorang kurir. Sementara itu, satu orang yang telah dievakuasi dinyatakan meninggal dunia dan dua orang masih dalam pencarian.

"Tim SAR Gabungan saat ini terus melakukan pencarian secara intensif dengan metode yang disesuaikan dengan kondisi reruntuhan bangunan. Pagi ini pukul 02.20 WIB, satu orang korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi menuju RS Bhayangkara," kata Hery dalam keterangannya, Selasa (21/7/2026).