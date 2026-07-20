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300 Jiwa Terdampak Banjir di Tapanuli Tengah, Pemerintah Salurkan Bantuan

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |10:33 WIB
300 Jiwa Terdampak Banjir di Tapanuli Tengah, Pemerintah Salurkan Bantuan
Korban banjir Tapanuli Tengah (Foto: Dok Kemensos)
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JAKARTA - Banjir dipicu hujan lebat yang mengguyur wilayah Tapanuli Tengah pada Sabtu, 18 Juli 2026 pukul 15.30 WIB, mengakibatkan Sungai Aek Si Laga-laga meluap dan merendam permukiman warga. Berdasarkan data sementara, sebanyak 300 jiwa terdampak banjir ini.

Kementerian Sosial (Kemensos) pun menyalurkan bantuan logistik kepada korban banjir di Desa Sipange, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Minggu, 19 Juli 2026.

"Barang dikirim dari Gudang Sentra Insyaf Medan ke Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Tengah," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Senin (20/7/2026).

Bantuan yang disalurkan berupa lauk pauk siap saji sebanyak 350 paket; kidsware 160 paket; 200 paket family kit; kasur 150 lembar; selimut 200 lembar; tenda gulung 100 lembar; dan tenda gulung portable 17 unit.

Selain itu, dapur umum lapangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Tengah juga telah didirikan di aula Gereja HKBP Sipange. Dapur umum ini mampu memproduksi makanan sebanyak 300 porsi per hari.

"Upaya yang telah dilakukan adalah evakuasi warga terdampak ke lokasi yang lebih aman dan asesmen menyeluruh di setiap lokasi kejadian untuk mengidentifikasi dampak dan kebutuhan mendesak," jelas Gus Ipul.

Saat ini, banjir sudah surut dan warga setempat juga sudah mulai melakukan pembersihan di rumah masing-masing.

(Arief Setyadi )

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