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Breaking News! Gempa M5,0 Guncang Sukabumi, Getarannya Terasa hingga Bandung

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |15:26 WIB
Breaking News! Gempa M5,0 Guncang Sukabumi, Getarannya Terasa hingga Bandung
Gempa M5,0 Guncang Sukabumi
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JAKARTA - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M) 5.0 terjadi di Barat Daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Minggu (19/7/2026) sore. Gempa tersebut tidak berpotensi adanya tsunami.

BMKG menjelaskan, koordinat gempa berada di 7.70 Lintang Selatan dan 106.54 Bujur Timur dengan kedalaman 23 Km.

“#Gempa Mag:5.0, 19-Jul-26 15:11:08 WIB, Lok:7.70 LS,106.54 BT (79 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR), kedalaman 23 Km,” demikian keterangan yang disampaikan BMKG.

Adapun titik gempa berada di 79 kilometer Barat Daya Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan kedalaman 23 kilometer.

Gempa Sukabumi ini dirasakan hingga Lembang, Kabupaten Bandung Barat.  “ Guncangan gempa terasa sampai Lembang Bandung, “ ujar Imelda, salah satu warga Bandung.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui apakah ada atau tidak korban jiwa dan kerusakan akibat gempa tersebut.

(Fahmi Firdaus )

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