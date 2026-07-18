Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Longsor Putus Akses 1.507 Warga, Status Tanggap Darurat Ditetapkan di Nunukan

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |08:56 WIB
Longsor Putus Akses 1.507 Warga, Status Tanggap Darurat Ditetapkan di Nunukan
Longsor di Nunukan (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan longsor di Kecamatan Krayan Selatan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa 7 Juli 2026 memutus akses 1.507 warga.

Berdasarkan laporan terkini BNPB, tanah longsor dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di wilayah dengan kondisi tanah labil. Material longsor menutup akses jalan utama yang menghubungkan Kecamatan Krayan Barat dan Kecamatan Krayan Selatan sehingga mengisolasi 460 kepala keluarga atau 1.507 jiwa yang tersebar di 13 desa di Kecamatan Krayan Selatan.

"Ketiga belas desa tersebut meliputi Desa Long Pa’sia, Liang Lunuk, Long Budung, Pa’ Dalan, Pa’ Urang, Pa’tera, Pa’ Sing, Long Pupung, Pa’ Upan, Long Birar, Pa’ Kaber, Pa’ Amai, dan Pa’ Ibang. Hingga saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nunukan masih melakukan pendataan lanjutan terhadap warga terdampak," ungkap BNPB dalam laporan resminya.

Kepala BNPB Suharyanto telah menginstruksikan jajaran Kedeputian Penanganan Darurat BNPB untuk memperkuat pendampingan dan dukungan kepada pemerintah daerah. Instruksi tersebut diberikan menyusul hasil kaji cepat yang menunjukkan dampak bencana semakin meluas dan terus dikoordinasikan antara BNPB dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

“Kami terus memantau perkembangan hasil kaji cepat di lapangan dan dalam kesempatan pertama saya perintahkan tim untuk menuju ke sana,” ungkap Suharyanto, dikutip Sabtu (18/7/2026).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BNPB Longsor di Nunukan longsor
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/340/3218983/mayat-7xkr_large.jpg
Tragis, 2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Subang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/340/3217002/longsor-GRku_large.jpg
Tanah Longsor di Agam Sumbar, 1 Orang Tewas dan 6 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213880/rumah_rusak_di_bojonggede_bogor-Vbl3_large.jpg
Longsor dan Angin Kencang Landa Bogor dan NTB,  28 Rumah Rusak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206000/viral-a32V_large.jpg
7 Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Ditemukan, Operasi SAR Ditutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205975/longsor_bantargebang-9zlh_large.jpg
Update Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Tewas, 6 Selamat, 1 Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205892/viral-Xfsb_large.jpg
Pramono Tutup Sementara Jalur 4A TPST Bantargebang Imbas Longsor Gunung Sampah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement