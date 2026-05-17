HOME NEWS NUSANTARA

Tragis, 2 Warga Tewas Tertimbun Longsor di Subang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |16:37 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Bencana tanah longsor melanda Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada Jumat 15 Mei 2026 dan menimbulkan korban jiwa. Peristiwa ini dipicu hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan tebing longsor.

“Kejadian ini mengakibatkan dua warga meninggal dunia akibat tertimbun material longsor, sementara tiga warga lainnya berhasil selamat,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, Minggu (17/5/2026).

Ia menyampaikan seluruh korban meninggal dunia yang telah dievakuasi sudah diantarkan ke rumah duka. Selain itu, cuaca ekstrem juga melanda Kota Sukabumi, Jawa Barat, pada Jumat 15 Mei 2026. Insiden ini berdampak pada tujuh kelurahan di tiga kecamatan, meliputi Kelurahan Baros di Kecamatan Baros, Kelurahan Tipar di Kecamatan Citamiang, serta Kelurahan Dayeuhluhur, Nyomplong, Benteng, Warudoyong, dan Sukakarya di Kecamatan Warudoyong.

“BPBD Kota Sukabumi mencatat sebanyak 12 kepala keluarga (KK) atau 36 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Selain itu, kerugian materiil yang dilaporkan meliputi sembilan unit rumah mengalami rusak sedang, dua unit rumah rusak ringan, tiga akses jalan terdampak, serta satu fasilitas umum turut terdampak,” sambungnya.

BNPB juga melaporkan bencana banjir melanda Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, pada Sabtu 16 Mei 2026. Kejadian ini dipicu tingginya curah hujan di wilayah hulu yang menyebabkan debit air Sungai Mentaya meningkat hingga meluap ke permukiman penduduk.

“Sebanyak 139 KK terdampak banjir luapan tersebut. Selain itu, ada sebanyak 122 unit rumah terendam banjir, termasuk tiga fasilitas ibadah dan enam fasilitas pendidikan,” pungkasnya.

