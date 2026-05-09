Banjir dan Longsor Landa Sultra, Ratusan Rumah Warga Terdampak

JAKARTA - Banjir yang dipicu hujan lebat melanda Kabupaten Buton Utara, membuat empat desa terdampak, yakni Desa Wacu Laea di Kecamatan Kulisusu, Desa Lamoahi di Kecamatan Kulisusu Utara, Desa Wantulasi di Kecamatan Wakorumba Utara, dan Desa Lapandewa di Kecamatan Kulisusu Barat, pada Jumat 8 Mei 2026.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Abdul Muhari, menyampaikan banjir tersebut menyebabkan 632 jiwa terdampak serta merusak infrastruktur warga. BNPB juga melaporkan sebanyak 120 unit rumah terdampak akibat banjir tersebut.

“Tercatat sebanyak 120 unit rumah dan 632 jiwa terdampak serta satu unit jembatan putus akibat banjir,” ujar Abdul, Sabtu (9/5/2026).

Ia menyampaikan, bahwa BPBD Kabupaten Buton Utara bersama tim gabungan terus melakukan peninjauan lapangan serta pembersihan rumah warga terdampak. Abdul juga menyebut banjir pada hari ini telah surut.

Selain di Buton Utara, banjir dan tanah longsor juga terjadi di Kabupaten Kolaka, Jumat (8/5/2026). Hujan deras memicu air sungai meluap dan merendam permukiman warga di empat kecamatan.