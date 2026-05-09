Banjir Rendam Empat Desa di Luwu, 95 Rumah dan Sawah Siap Panen Terdampak

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |17:01 WIB
Banjir Rendam Empat Desa di Luwu (foto: BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan hujan deras disertai angin kencang menyebabkan banjir di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Jumat 8 Mei 2026.

Empat desa di dua kecamatan terdampak banjir, yakni Desa Rante Belu dan Riwang di Kecamatan Larompong, serta Desa Temboe dan Sampano di Kecamatan Larompong Selatan.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengatakan puluhan rumah warga hingga lahan pertanian ikut terendam akibat banjir tersebut. Selain itu, akses jalan yang biasa digunakan warga juga terdampak.

“BPBD Kabupaten Luwu mencatat sebanyak 95 unit rumah, 10 hektare lahan sawah siap panen serta akses Jalan Trans Sulawesi terendam banjir,” kata Abdul, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Abdul, hingga Sabtu pagi banjir di sejumlah wilayah masih belum surut karena hujan masih mengguyur daerah terdampak.

 

