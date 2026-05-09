3 Orang Hilang Imbas Erupsi Gunung Dukono, Pencarian Dilanjutkan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 09 Mei 2026 |10:07 WIB
JAKARTA - Tim SAR gabungan hari ini melanjutkan pencarian terhadap tiga orang yang hilang buntut erupsi Gunung Dukono, Halmahera Utara, Maluku Utara. Ini merupakan operasi pencarian hari kedua.

Pencarian Dilanjutkan

"Hari ini merupakan hari kedua pencarian di sekitar Gunung Dukuno," ujar Kepala Kantor SAR Ternate, Iwan Ramdani kepada wartawan, Sabtu (9/5/2026).

Iwan menambahkan, tim SAR akan mencari dalam radius luas 700 meter persegi di sekitar Gunung Dukono. Tim SAR akan mencari dari darat dan udara.

"Drone milik Basarnas dan Brimob akan melakukan pencarian udara. Sementara untuk pencarian darat ada sekitar 103 tim SAR gabungan," ucap Iwan.

Ia menyebutkan, operasi ini akan dihentikan apabila Gunung Dukono kembali erupsi. Namun apabila situasi aman, personel akan tetap berada di sekitar area kawah.

