Erupsi Gunung Dukono, BNPB Ungkap Dugaan Kelalaian saat Jalur Pendakian Ditutup

HALMAHERA UTARA - Gunung Dukono di Halmahera Utara, Maluku Utara, meletus pada Jumat (8/5/2026) pagi dengan kolom abu mencapai 10 kilometer. Di tengah proses penanganan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap adanya dugaan kelalaian meski jalur pendakian sebelumnya telah ditutup.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan Kementerian Pariwisata sebelumnya telah mengeluarkan surat penutupan kawasan pendakian Gunung Dukono guna mengantisipasi risiko keselamatan wisatawan maupun masyarakat sekitar.

“Dari hasil diskusi sementara antarinstansi, terdapat dugaan adanya kelalaian dari pegiat wisata atau pihak yang tetap melakukan aktivitas pendakian meskipun telah terdapat pemberitahuan penutupan kawasan wisata pendakian Gunung Dukono,” kata Abdul Muhari, Jumat (8/5/2026).

Ia menyebut pemerintah masih terus melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi kejadian secara menyeluruh.

Selain itu, pemantauan aktivitas Gunung Dukono akan terus dilakukan secara berkala. Evaluasi tingkat aktivitas gunung juga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan kondisi vulkanik di lapangan.

“BNPB mengimbau masyarakat, wisatawan, dan pendaki untuk tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan serta mematuhi arahan resmi dari pemerintah daerah dan petugas PVMBG,” ujarnya.