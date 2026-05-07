Korban Kecelakaan Maut Bus ALS Alami Luka Bakar Serius, Polisi Kebut Identifikasi

JAKARTA - Polisi mempercepat proses identifikasi terhadap korban kecelakaan maut bus ALS dengan truk tangki pengangkut BBM di Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan (Sumsel). Sampai kini, ada 16 kantong jenazah di RS Bhayangkara Mohammad Hasan, Palembang.

Proses identifikasi dilakukan secara intensif oleh Tim Disaster Victim Identification (DVI) untuk memberikan kepastian identitas bagi para korban yang mayoritas mengalami luka bakar serius akibat kobaran api saat kejadian.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Nandang Mu’min Wijaya mengungkapkan bahwa pihak kepolisian memfasilitasi keluarga korban selama proses identifikasi berlangsung.

Polda Sumsel juga telah menyediakan Call Center Posko DVI di nomor +62 821-7803-8910 untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi valid mengenai anggota keluarga mereka.

“Kami memastikan proses penegakan hukum dan identifikasi korban dilakukan secara profesional serta transparan,” kata Nandang, Kamis (7/5/2026).

Berdasarkan laporan kepolisian, kecelakaan tersebut terjadi pada Rabu, 6 Mei 2026, sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karang Jaya, Kabupaten Muratara.