Mobil Tabrak 4 Motor di Traffic Light Joglo, Ini Kronologinya

JAKARTA - Kecelakaan lalu lintas terjadi di lampu lalu lintas (traffic light) Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (8/4/2026). Sebuah mobil menabrak empat sepeda motor. Polisi memastikan, pada peristiwa yang viral di media sosial tersebut tak ada korban jiwa.

"Tidak ada korban jiwa dan korban meninggal dunia," ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani saat dikonfirmasi, Rabu (8/4/2026).

Ia menjelaskan, dari hasil pengecekan di lapangan, setidaknya terdapat kerugian materi. Ia menjelaskan mobil mengalami rusak pada bagian bodi kendaraan sementara motor kebanyakan mengalami kerusakan pada bagian belakang.

"Menurut keterangan saksi, para pihak telah melakukan mediasi dan sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan," ujar Ojo.

Berdasarkan pemeriksaan saksi, mobil tersebut awalnya berhenti untuk mengikuti lampu lalu lintas yang menampilkan warna merah. Diduga salah menginjak pedal gas, mobil pun menabrak empat sepeda motor di depannya.

"Diduga salah menginjak gas, menabrak kendaraan sepeda motor yang ada di depannya berjumlah empat unit," tuturnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

