Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca di Jakarta, Hujan Sore Hari

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca di Jakarta, Hujan Sore Hari
Ilustrasi hujan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta pada Senin (25/5/2026).

Melalui akun Instagram resminya @infoBMKG, BMKG memperkirakan cuaca Jakarta akan cerah berawan pada pagi hari. Kondisi tersebut diprediksi bertahan hingga siang hari.

Perubahan cuaca diperkirakan terjadi pada sore hari, ketika seluruh wilayah DKI Jakarta diguyur hujan dengan intensitas sedang, kecuali Kepulauan Seribu.

Kondisi hujan tersebut diperkirakan masih berlanjut hingga malam hari. Sementara itu, di wilayah Kepulauan Seribu, cuaca pada malam hari diprakirakan berawan.

Berikut rincian prakiraan cuaca:

Jakarta Barat
07.00 cerah berawan
10.00 cerah berawan
13.00 berawan
16.00 hujan sedang
19.00 hujan sedang
22.00 cerah berawan

Jakarta Pusat
07.00 cerah berawan
10.00 cerah berawan
13.00 berawan
16.00 hujan sedang
19.00 hujan sedang
22.00 cerah

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/337/3218940/badai_monsun-tGlf_large.jpg
Indonesia dan 4 Negara Pantau Badai Monsun di Teluk Benggala, BMKG Ungkap Dampak Bahayanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/337/3216176/cuaca_ekstrem-TpAf_large.jpg
Waspada! Hujan Sangat Lebat Potensi Terjang Jabodetabek hingga 7 Mei
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214129/cuaca-YZEp_large.jpg
Hujan Angin Terjang Bogor, Puluhan Rumah Rusak dan Tanggul Jebol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209416/cuaca-2aBU_large.jpg
Waspada! Potensi Hujan Sangat Lebat di Jabodetabek hingga 2 April
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209111/banjir-c6iq_large.jpg
Hadapi Cuaca Ekstrem, Pemprov DKI Siagakan 1.200 Pompa dan Pasukan Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207347/cuaca-9d5U_large.jpg
Waspada! Hujan Sangat Lebat Diprediksi Terjang Timur Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement