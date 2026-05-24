Cuaca Jabodetabek di Akhir Pekan: Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal, pada Minggu (24/5/2026). Sejumlah wilayah juga berpotensi diguyur hujan ringan hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang.

Pada pagi hingga menjelang siang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor menjelang siang hari. Sementara pada siang hingga sore hari, hujan diprediksi meluas di sejumlah wilayah Jabodetabek.

Hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Adapun hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, serta Kabupaten dan Kota Bogor.