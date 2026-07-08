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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan Suhu Capai 34 Derajat Celcius

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Cerah Berawan Suhu Capai 34 Derajat Celcius
Cuaca Jabodetabek (Foto: Okezone)
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JAKARTA ‑ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di Jabodetabek didominasi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari, pada Rabu (8/7/2026).

Meski demikian, masyarakat di Kabupaten Bogor diimbau mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, pada pagi hari, hampir seluruh wilayah diprediksi mengalami kondisi cerah berawan hingga berawan.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca secara umum masih didominasi cerah berawan hingga berawan. Namun, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

 

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