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Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Cerah Hari Ini

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |05:05 WIB
Ramalan Cuaca, Sebagian Jabodetabek Cerah Hari Ini
Ilustrasi cuaca cerah (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakiraan cuaca wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bervariasi pada Selasa (7/7/2026). Secara umum, kondisi cuaca di sebagian besar wilayah terpantau didominasi cerah, udara kabur, berawan, hingga hujan ringan di sejumlah daerah.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, seluruh kawasan diperkirakan cerah. Kondisi tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang seluruhnya diprakirakan mengalami cuaca cerah sepanjang hari.

Sementara itu, di wilayah penyangga Jakarta, kondisi cuaca bervariasi. Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diperkirakan mengalami udara kabur. Kabupaten Bekasi terpantau cerah, sedangkan Kota Bekasi serta Kota Depok diprakirakan mengalami udara kabur. Adapun Kota Tangerang Selatan diperkirakan berawan.

Untuk wilayah lainnya di Banten dan Jawa Barat bagian barat, BMKG mencatat Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang berpotensi mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG cuaca
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