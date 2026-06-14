Hujan Diprediksi Guyur Mayoritas Jabodetabek Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan kondisi cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada Minggu (14/6/2026) didominasi hujan ringan di sejumlah daerah. Sementara sebagian wilayah lainnya berawan dan terdapat potensi hujan petir di satu wilayah.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, hampir seluruh kawasan diprediksi hujan ringan. Kondisi tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah penyangga Jakarta, Kabupaten Bogor diperkirakan hujan ringan. Namun, kondisi berbeda terjadi di Kota Bogor yang diprakirakan berpotensi hujan petir.

Untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi sama-sama diprediksi mengalami hujan ringan. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Depok yang diprakirakan diguyur hujan ringan.

Adapun di wilayah Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang diperkirakan berawan. Sementara Kota Tangerang Selatan juga diprakirakan berawan.

(Arief Setyadi )

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