Ramalan Cuaca, Sejumlah Wilayah Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek diprakirakan mengalami cuaca beragam pada Selasa (21/7/2026). Berdasarkan data prakiraan cuaca, beberapa wilayah berpotensi mengalami hujan ringan, sementara wilayah lainnya diprediksi cerah hingga berawan.

Melansir laman BMKG, di wilayah DKI Jakarta, hujan ringan diprakirakan terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, Jakarta Utara diprediksi mengalami cuaca berawan.

Untuk wilayah Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan cerah. Adapun Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kota Depok berpotensi mengalami hujan ringan.

Sedangkan wilayah Tangerang Raya, seperti Kabupaten Tangerang diprakirakan berawan. Sementara Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan diprediksi mengalami cuaca cerah.

(Arief Setyadi )

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