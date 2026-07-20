Detik-Detik Bupati Lombok Barat Terjerat OTT KPK, Ditangkap Usai Nobar Final Piala Dunia 2026

JAKARTA - Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini sempat menghadiri nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 di Alun-alun Giri Menang Park, Lombok Barat, Senin (20/7/2026) dini hari. Momen itu terjadi sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadapnya.

Bupati Zaini disebut hadir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Barat, Akhmad Saikhu bersama warga Lombok Barat.

Kendati demikian, KPK tidak memerinci terkait hal ini. KPK hanya menyebut bahwa Zaini ditangkap di rumah dinasnya pada hari ini.

"Hal yang pasti, Bupati diamankan pagi hari di rumah dinas yang bersangkutan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Budi mengatakan perkara ini berkaitan dengan penerimaan terkait proyek yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hanya saja konstruksi perkara kasusnya belum diungkap.