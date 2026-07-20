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Kapolri Nobar Final Piala Dunia di Lapangan Bhayangkara, Pererat Kebersamaan dengan Masyarakat

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:15 WIB
Kapolri Nobar Final Piala Dunia di Lapangan Bhayangkara, Pererat Kebersamaan dengan Masyarakat
Kapolri Nobar Final Piala Dunia di Lapangan Bhayangkara
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JAKARTA - Polri menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia 2026 di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Senin (20/7/2026) dini hari. Kegiatan ini sebagai dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 serta wujud komitmen Polri dalam mempererat kebersamaan dengan masyarakat melalui olahraga.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo didampingi Ketua Pelaksana kegiatan, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Wibowo, bersama para Pejabat Utama (PJU) Mabes Polri turut hadir dan menyaksikan langsung pertandingan bersama masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri dan Kakorlantas juga menyerahkan secara simbolis jersey Timnas Argentina dan Timnas Spanyol kepada perwakilan masyarakat yang hadir.

Kegiatan nobar ini menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan.

Momentum tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk menikmati pesta sepak bola dunia bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas tanpa adanya sekat antara aparat kepolisian dan warga.

Selain menyaksikan pertandingan final, masyarakat juga disuguhkan berbagai hiburan yang telah disiapkan panitia, mulai dari pertunjukan musik hingga aneka kuliner gratis yang disediakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaku UMKM menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolri atas kesempatan yang diberikan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Mereka menilai acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha lokal.

Masyarakat yang hadir pun mengaku puas dengan penyelenggaraan nobar Final Piala Dunia 2026 yang difasilitasi Polri. Mereka merasakan suasana yang akrab, nyaman, dan penuh kebersamaan, di mana seluruh peserta dapat berbaur tanpa sekat.

 

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