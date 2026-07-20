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KPK Ungkap OTT Bupati Lalu Ahmad Zaini Terkait Penerimaan Proyek di Lombok Barat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |17:32 WIB
KPK Ungkap OTT Bupati Lalu Ahmad Zaini Terkait Penerimaan Proyek di Lombok Barat
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
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JAKARTA - Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini ditangkap bersama 18 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (20/7/2026). Menurut KPK, Ahmad Zaini terjerat kasus terkait penerimaan atas proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.

"Perkara ini diduga berkenaan dengan penerimaan yang dilakukan oleh bupati terkait dengan proyek-proyek yang ada di lingkungan Kabupaten Lombok Barat," jelas Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Senin (20/7/2026).

Meski demikian, Budi belum memerinci lebih jauh terkait perkara ini. Ia mengatakan, bupati dan tujuh orang lainnya akan dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih KPK.

"Tujuh di antaranya malam ini akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Budi.

Selain mengamankan belasan orang, KPK juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan sejumlah dokumen. Budi menyebut nilai uang tunai itu mencapai ratusan juta rupiah.

"Sampai dengan saat ini uang yang diamankan senilai ratusan juta rupiah dan juga beberapa dokumen terkait lainnya. Tentu ini juga masih akan terus didalami dalam pemeriksaan awal ini," tandas Budi.

(Rahman Asmardika)

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