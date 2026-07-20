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Breaking News! KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |14:52 WIB
Breaking News! KPK OTT Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini
KPK (Foto: Dok Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Operasi senyap itu dilakukan pada Senin (20/7/2026).

"Benar (OTT di NTB)," ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi, Senin.

Fitroh menambahkan, dalam operasi itu KPK turut menjaring Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Hanya saja pihak-pihak lain yang ikut terjaring belum diketahui.

"Ya (Lalu Ahmad Zaini terjaring OTT)," singkat Fitroh.

KPK belum menjelaskan lebih jauh terkait konstruksi perkara ini. Adapu KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum tersangka.

(Arief Setyadi )

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