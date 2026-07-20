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Pelaku yang Sekap dan Aniaya Pacar di Bekasi Diperiksa Intensif

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |04:05 WIB
Pelaku yang Sekap dan Aniaya Pacar di Bekasi Diperiksa Intensif
ilustrasi penyekapan
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JAKARTA - Polisi menangkap pelaku kasus penyekapan sekaligus penganiayaan terhadap seorang wanita inisial TS yang terjadi di wilayah Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Diketahui, korban merupakan pacar dari pelaku.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menjelaskan, bahwa pelaku utama inisial HSLT adalah kekasih korban. Ia diciduk usai  bersembunyi setelah aksinya viral di medsos. 

“Saat ini masih menjalani pemeriksaan secara intensif oleh penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Jakarta, Minggu (19/7/2026).

Namun karena masih dalam pemeriksaan, Budi belum bisa berbicara lebih lanjut soal motif dan kronologi. Ia mengatakan perkembangan akan disampaikan Polres Metro Bekasi selaku yang menangani kasus ini.

“Perkembangan lebih lanjut terkait perkara tersebut akan disampaikan dalam rilis Polres Metro Bekasi pada Senin,” tutup Budi.

Sebelumnya, Polres Metro Bekasi telah lebih dulu menangkap satu orang yang diduga ikut membantu penganiayaan tersebut.

 

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