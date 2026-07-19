Viral Pengendara RX King Masuk Tol Jagorawi Tanpa Pakai Helm, Polisi: Ikuti Google Maps

JAKARTA - Seorang pengendara sepeda motor Yamaha RX King berinisial S (22) melintas di Tol Jagorawi tanpa menggunakan helm. Aksi nekat yang terekam dalam video viral di media sosial itu membuat pengendara ditilang oleh pihak kepolisian.

Peristiwa itu terjadi di KM 25.500A arah Cianjur pada Minggu (19/7/2026) sekitar pukul 06.20 WIB. Dari video yang beredar, pengendara itu tampak melaju di tengah-tengah Tol Jagorawi tanpa menggunakan helm.

Terpisah, Kainduk PJR Jagorawi, Kompol Jajuli, mengungkapkan bahwa pengendara tersebut sudah diamankan oleh petugas patroli dan langsung dikenai sanksi tilang.

“Iya sudah lengkap, datanya lengkap, ditilang,” kata Jajuli, Minggu (19/7/2026).

Jajuli menjelaskan, pengendara itu berangkat dari kawasan Cililitan, Jakarta Timur menuju Cianjur, Jawa Barat. Dalam perjalanan, ia diduga salah mengikuti aplikasi petunjuk jalan hingga masuk ke jalan tol.