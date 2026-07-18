Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 3,5 Km

JAKARTA - Gunung Semeru yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi disertai awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur mencapai 3,5 kilometer ke arah tenggara pada Sabtu (18/7/2026) pukul 06.21 WIB.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Sari, mengatakan erupsi tersebut masih menunjukkan tingginya aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

"Terjadi erupsi yang diikuti oleh kejadian awan panas dengan jarak luncur mencapai 3.500 meter dari puncak ke arah tenggara," ujar Lana dalam keterangan tertulisnya.

Lana memastikan hingga saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada Level III (Siaga). Menurutnya, aktivitas vulkanik masih tergolong tinggi yang ditandai dengan kejadian awan panas guguran yang berulang.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental selama periode 1–17 Juli 2026, tercatat dua kali kejadian awan panas ke arah tenggara. Sementara itu, aktivitas kegempaan didominasi oleh gempa letusan, gempa guguran, gempa hembusan, dan tremor harmonik.

"Gempa-gempa yang terekam mengindikasikan masih adanya suplai magma dari bawah permukaan Gunung Semeru yang disertai pelepasan material ke permukaan melalui letusan dan hembusan," kata Lana.