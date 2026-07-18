Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 3,5 Km

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |20:30 WIB
Gunung Semeru Erupsi, Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 3,5 Km
Gunung Semeru Erupsi (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Gunung Semeru yang berada di wilayah Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, kembali mengalami erupsi disertai awan panas guguran (APG) dengan jarak luncur mencapai 3,5 kilometer ke arah tenggara pada Sabtu (18/7/2026) pukul 06.21 WIB.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Geologi, Lana Sari, mengatakan erupsi tersebut masih menunjukkan tingginya aktivitas vulkanik Gunung Semeru.

"Terjadi erupsi yang diikuti oleh kejadian awan panas dengan jarak luncur mencapai 3.500 meter dari puncak ke arah tenggara," ujar Lana dalam keterangan tertulisnya.

Lana memastikan hingga saat ini status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada Level III (Siaga). Menurutnya, aktivitas vulkanik masih tergolong tinggi yang ditandai dengan kejadian awan panas guguran yang berulang.

Berdasarkan hasil pengamatan visual dan instrumental selama periode 1–17 Juli 2026, tercatat dua kali kejadian awan panas ke arah tenggara. Sementara itu, aktivitas kegempaan didominasi oleh gempa letusan, gempa guguran, gempa hembusan, dan tremor harmonik.

"Gempa-gempa yang terekam mengindikasikan masih adanya suplai magma dari bawah permukaan Gunung Semeru yang disertai pelepasan material ke permukaan melalui letusan dan hembusan," kata Lana.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/340/3229950//gunung_semeru_erupsi-QA2s_large.jpeg
Gunung Semeru Erupsi Pagi Ini, Luncurkan Abu Vulkanik 1.200 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/337/3229689//gunung_semeru-ZVwj_large.jpg
Gunung Semeru Meletus Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 800 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229457//gunung_lewotobi_laki_laki_erupsi-g1of_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Kolom Abu Capai 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/340/3228759//gunung_anak_krakatau-RdI5_large.jpg
Gunung Anak Krakatau Keluarkan Asap Hitam Tebal, Status Tetap Level III Siaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/340/3228451//viral-wqou_large.jpg
Gunung Semeru Kembali Meletus, Muntahkan Abu Vulkanik Setinggi 1.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/340/3228410//gunung_lewotobi_laki_laki-JH6X_large.jpg
Gunung Lewotobi Laki-laki Erupsi, Lontarkan Abu Vulkanik Setinggi 500 Meter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement