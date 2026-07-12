Gunung Karangetang Sulut Erupsi Malam Ini, Semburkan Lava Pijar

JAKARTA - Gunung Karangetang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro), Sulawesi Utara, mengalami erupsi pada Minggu (12/7/2026). Erupsi dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.20 WITA.

"Erupsi eksplosif G. Karangetang, informasi dari Pos PGA G. Karangetang saat ini sedang berada di lapangan untuk pemantauan lebih lanjut," tulis keterangan petugas Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, Minggu.

Berdasarkan foto yang diterima Tim Okezone, erupsi tersebut tampak disertai semburan lava pijar. Lava yang terlontar ke udara membuat langit di sekitar kawasan gunung terlihat kemerahan.

Petugas pengamatan Gunung Karangetang saat ini masih memantau dampak dari erupsi tersebut. Selain itu, koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan sebagai langkah mitigasi.

Hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai korban jiwa akibat erupsi Gunung Karangetang.

"Dilaporkan tidak ada korban jiwa. Laporan khusus sedang berprogres. Demikian disampaikan," sambungnya.

(Arief Setyadi )

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