Ini Daftar Lengkap 35 Kolonel TNI AD Pecah Bintang Usai Dimutasi, Diantaranya dari Kopassus!

JAKARTA – Sebanyak 35 perwira tinggi (pati) TNI Angkatan Darat (AD) mendapat kenaikan pangkat dari kolonel menjadi brigadir jenderal (brigjen) oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Diantaranya berasal dari Korps Baret Merah Kopasssus.

Kepastian ini ditandai dengan Upacara Laporan Korps Kenaikan Pangkat yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta.

“Pangkat yang disandang bukan sekadar simbol kehormatan, melainkan tanggung jawab yang semakin besar untuk memberikan karya terbaik bagi TNI Angkatan Darat, TNI, bangsa, dan negara,” kata Jenderal Maruli dikutip dari keterangan Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), Minggu (12/7/2026).

Berikut daftar 35 Kolonel yang resmi berpangkat Brigjen TNI AD:

1.Brigjen TNI Yermia Hendarwoto

2.Brigjen TNI Andreas Daru Ismantoro

3.Brigjen TNI dr. Librantoro

4.Brigjen TNI Wahyu Handoyo

5.Brigjen TNI Ardianto

6.Brigjen TNI Hery Setiyanto

7.Brigjen TNI Yarnedi Mulyadi

8.Brigjen TNI Setiawan Arismunandar

9.Brigjen TNI Hery Setiono

10.Brigjen TNI Nurjanah Suat