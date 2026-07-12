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Cerita Rudi Margono Ditunjuk Gantikan Febrie Adriansyah sebagai Plt Jampidsus

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 12 Juli 2026 |03:10 WIB
Cerita Rudi Margono Ditunjuk Gantikan Febrie Adriansyah sebagai Plt Jampidsus
Plt Jampidsus Kejagung, Rudi Margono (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus Kejaksaan Agung, Rudi Margono bercerita soal dirinya yang ditunjuk menggantikan Febrie Adriansyah. Ia mengaku diminta untuk menduduki posisi sementara itu pada Sabtu (11/7) dini hari.

Menurut Rudi, penunjukan tersebut merupakan amanah yang diberikan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Febrie mundur dari Jampidsus lantaran terseret dalam tiga kasus dugaan korupsi PLN Batu Bara, Asabri, dan Krakatau Steel yang merupakan instruksi atau atensi dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini, dini hari tadi," kata Rudi di Gedung Kejagung, Jakarta Selatan.

Namun, Rudi enggan menjelaskan secara rinci mekanisme penunjukan tersebut, termasuk apakah dirinya menerima telepon langsung dari Jaksa Agung.

"Itu kan teknis ya. Yang jelas kami ditunjuk, amanah dari Tuhan melalui Pak Jaksa Agung untuk melaksanakan tugas-tugas teknis manajerial di Jampidsus," ujarnya.

 

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