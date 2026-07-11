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Kejagung Segera Beberkan Peran Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Kasus Korupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |19:05 WIB
Kejagung Segera Beberkan Peran Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Kasus Korupsi
Plt. Jampidsus Kejagung RI, Rudi Margono.
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JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan akan segera membeberkan peran dari mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah, dalam kasus dugaan korupsi. Kasus ini ditangani Kejagung setelah menerima pelimpahan dari Kortas Tipikor Polri.

"Nanti menunggu pengembangan di penyidikan, ya pelimpahan," kata Plt. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Rudi Margono, Sabtu (11/7/2026).

Menurutnya, usai penetapan Febrie sebagai tersangka, pihaknya bakal memaparkan perkara lebih dalam bersama dengan Kortas Tipikor Polri.

"Nanti berkas-berkasnya hari ini kan menyusul, sama berita acaranya. Baru kita ekspose bersama dengan tim Kortas Tipikor," ujarnya.

Sebelumnya, mantan Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan TPPU. Selain Febrie, Don Ritto (DR) juga ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara yang sama.

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