Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Komisi III DPR Beri Pesan Khusus

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |22:05 WIB
Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Komisi III DPR Beri Pesan Khusus
Plt. Jampidsus Kejagung Rudi Margono.
A
A
A

JAKARTA - Rudi Margono ditunjuk sebagai Plt Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung menggantikan Febrie Adriansyah. Menyusul penunjukan ini, Komisi III DPR RI memberikan pesan kepada Rudi.

Sebagaimana diketahui, Febrie baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam tiga kasus dugaan korupsi, seperti batubara, Asabri, dan Krakatau Steel.

"Tadi sudah disampaikan ke Plt Pak Jampidsus, Pak Rudi Margono, tugas Anda berat," kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman usai rapat pembentukan Panja pengawasan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/7/2026).

Meski begitu, ia memastikan Komisi III DPR akan memberikan dukungan penuh kepada Kejagung, khususnya dalam penanganan tiga perkara yang disebutnya sebagai mega korupsi.

"Jangan sampai tercoreng oleh perilaku oknum ya," ujarnya.

Hanya saja, legislator Gerindra itu meyakini jika Rudi merupakan sosok yang berintegritas. Menurutnya, Rudi memiliki rekam jejak yang sangat baik.

"Kita yakinlah, beliau akan kerja all out," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus). Penunjukan ini dilakukan setelah Febrie Adriansyah mengundurkan diri dari jabatan Jampidsus.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229545//habiburokhman-WeP9_large.jpg
DPR Minta Kejagung Bentuk Tim Independen Selidiki Kasus Korupsi yang Jerat Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229538//rudi_margono-JI4D_large.jpg
Kejagung Segera Beberkan Peran Eks Jampidsus Febrie Adriansyah dalam Kasus Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/65/3229534//febrie-195V_large.jpg
Profil dan Pendidikan Febrie Adriansyah yang Jadi Tersangka Dugaan Korupsi dan TPPU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229528//habiburokhman-5jlF_large.jpg
DPR Bentuk Panja, Awasi 3 Kasus Korupsi yang Jerat Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229525//rudi_margono-X7pM_large.jpg
Ditetapkan Tersangka, Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah Belum Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229508//rudi_margono-NJMt_large.jpeg
Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Ini Rekam Jejak dan Pemikirannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement