Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Ini Rekam Jejak dan Pemikirannya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 11 Juli 2026 |15:30 WIB
Rudi Margono Ditunjuk Jadi Plt Jampidsus, Ini Rekam Jejak dan Pemikirannya
Plt. Jampidsus Rudi Margono.
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung menunjuk Rudi Margono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menggantikan Febrie Adriansyah yang mengundurkan diri. Penunjukan ini memberikan sorotan pada Rudi Margono, termasuk mengenai rekam jejak kariernya di Korps Adhyaksa hingga gagasan hukumnya yang menekankan pentingnya perampasan aset hasil kejahatan untuk memulihkan kerugian korban dan negara.

Pemikiran tersebut menjadi perhatian saat Rudi dikukuhkan sebagai Guru Besar Kehormatan (Profesor HC) Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) pada 15 November 2025. Dalam pidato ilmiahnya kala itu, ia mengangkat tema urgensi perampasan aset milik terpidana sebagai instrumen untuk memperkuat mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana.

Menurut Rudi, orientasi penegakan hukum di Indonesia selama ini masih didominasi pada penghukuman pelaku, sementara aspek pemulihan kerugian korban belum berjalan optimal.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode Januari hingga September 2025, terdapat 3.948 korban yang mengajukan restitusi. Namun, tingkat keberhasilan pembayaran restitusi hanya sekitar 10% dari total nilai kerugian yang telah dihitung.

Rudi menilai ada banyak problematika hukum dalam melaksanakan restitusi. Problematika tersebut antara lain secara normatif restitusi tidak diatur secara detail dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

“Maka terkesan para penegak hukum tidak ada kewajiban dalam memperjuangkan hak-hak korban dalam mengupayakan restitusi walaupun sebenarnya sudah diatur dalam UU materiil,” menjadi salah satu pokok pemikiran yang disampaikan Rudi dalam orasi ilmiahnya, dikutip dari laman resmi Kejaksaan RI, Sabtu (11/7/2026).

Dalam kajiannya, Rudi juga mensoroti praktik di sejumlah negara yang telah berhasil mengoptimalkan perampasan aset sebagai bagian dari penegakan hukum. Amerika Serikat, misalnya, menerapkan Victims of Crime Act (VOCA) yang memprioritaskan pembayaran kompensasi kepada korban melalui dana yang berasal dari aset hasil sitaan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Kejagung Jampidsus Rudi Margono
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229497//rudi_margono-FedU_large.jpg
Profil Rudi Margono, Plt Jampidsus Pengganti Febrie Adriansyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229493//rudi_margono-Di10_large.jpeg
Febrie Adriansyah Mundur, Jaksa Agung Tunjuk Rudi Margono sebagai Plt Jampidsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/33/3229464//celine_evangelista-B5sb_large.jpg
Rumor Celine Evangelista Jadi Ani-Ani Kembali Viral Imbas Kasus Korupsi Jampidsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229460//ketua_komisi_iii_dpr-OXtn_large.jpg
Febrie Adriansyah Mundur dari Jampidsus, Komisi III DPR Segera Bentuk Timwas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229444//febrie_ardiansyah-Ytrs_large.jpeg
Profil Febrie Adriansyah: Pernah Tangani Kasus Korupsi Kakap, Kini Mundur dari Jampidsus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229441//kapuspenkum_kejagung_anang_supriatna-6quB_large.jpg
Febrie Adriansyah Mundur, Kejagung Pastikan Penanganan Perkara Tetap Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement