Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Peringati Israk Mikraj Bersama Warga Kampung Sipias

MERAUKE - Bertempat di Mesjid Al-Huda, personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tamalatea bersama-sama masyarakat memperingati Israk Mikraj dan berpesan kepada para hadirin agar menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Jumat (9/2/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh pemangku adat di antaranya Kepala Kampung Sipias Bupul 1, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta masyarakat Kampung Sipias.

Peringatan Israk Mikraj penting bagi warga yang beragama Islam yang diperingati setiap tahunnya, tidak terlupa sebagai penceramah Lettu Chk Muh Ilham Mansyur, S.H. selaku Pakum Satgas menyelipkan pesan agar seluruh warga Kampung Sipias turut menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

Kepala Kampung Sipias, Bapak Imam Syafei mengucapkan terima kasih karena telah membantu pelaksanaan Israk Mikraj dapat berjalan lancar serta mengingatkan masyarakat Bupul 1, Kampung Sipias untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai.

(Qur'anul Hidayat)