Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Peringati Israk Mikraj Bersama Warga Kampung Sipias

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 09 Februari 2024 |14:10 WIB
Satgas Pamtas Yonif 726/Tml Peringati Israk Mikraj Bersama Warga Kampung Sipias
Foto: Dok Ist
A
A
A

MERAUKE - Bertempat di Mesjid Al-Huda, personel Satgas Pamtas Yonif 726/Tamalatea bersama-sama masyarakat memperingati Israk Mikraj dan berpesan kepada para hadirin agar menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai, Jumat (9/2/2024).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh pemangku adat di antaranya Kepala Kampung Sipias Bupul 1, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda beserta masyarakat Kampung Sipias.

BACA JUGA:

Kawal Pemilu 2024 di Perbatasan RI-PNG, Satgas Pamtas Sosialisasi ke Warga 

Peringatan Israk Mikraj penting bagi warga yang beragama Islam yang diperingati setiap tahunnya, tidak terlupa sebagai penceramah Lettu Chk Muh Ilham Mansyur, S.H. selaku Pakum Satgas menyelipkan pesan agar seluruh warga Kampung Sipias turut menciptakan Pemilu 2024 yang aman dan damai.

BACA JUGA:

Warga Erambu dan Toray Bersama Satgas Pamtas Siap Sukseskan Pemilu 2024 

Kepala Kampung Sipias, Bapak Imam Syafei mengucapkan terima kasih karena telah membantu pelaksanaan Israk Mikraj dapat berjalan lancar serta mengingatkan masyarakat Bupul 1, Kampung Sipias untuk bersama-sama mensukseskan kegiatan Pemilu dapat berjalan dengan lancar, tertib, aman dan damai.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/340/3161475/viral-tyvB_large.jpg
4 Prajurit Penganiaya Prada Lucky hingga Tewas Ditangkap, TNI: Pangkat Pelaku Pratu Tak Ada Perwira!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/340/3019482/prajurit-kostrad-tni-ad-tewas-di-bogor-keluarga-temukan-sejumlah-kejanggalan-dan-minta-diusut-jEqli7LA1M.JPG
Prajurit Kostrad TNI AD Tewas di Bogor, Keluarga Temukan Sejumlah Kejanggalan dan Minta Diusut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/14/337/2983271/cerita-prajurit-kopassus-tetap-berpuasa-saat-perang-menumpas-komunis-di-hutan-kalimantan-ZzceOZakKL.jpg
Cerita Prajurit Kopassus Tetap Berpuasa saat Perang Menumpas Komunis di Hutan Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/29/1/2929573/maruli-simanjuntak-resmi-dilantik-jokowi-perindo-ksad-baru-harus-jaga-netralitas-di-tahun-politik-SZXCyYqxks.jpg
Maruli Simanjuntak Resmi Dilantik Jokowi, Perindo: KSAD Baru Harus Jaga Netralitas di Tahun Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/337/2890461/panglima-tni-kunjungi-stand-zeni-tni-ad-dikenalkan-robot-rov-jihandak-6HpmKBAVPS.jpg
Panglima TNI Kunjungi Stand Zeni TNI AD, Dikenalkan Robot ROV Jihandak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/337/2887923/pelecehan-seksual-7-prada-pasukan-elite-kostrad-lettu-aap-terancam-dipecat-lZfLVbOXmx.jpg
Pelecehan Seksual 7 Prada Pasukan Elite Kostrad, Lettu AAP Terancam Dipecat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement